HerbrechtingenMit einem souveränem 32:26 (15:9)-Erfolg über die SG Herbrechtingen/Bolheim hat sich der TSV Wolfschlugen den ersten Auswärtssieg in der Württembergliga geholt. Obwohl die Mannschaft um Trainer Veit Wager dezimiert in die Bibrishalle reiste, war Wolfschlugen von Anfang an die tonangebende Mannschaft. Bereits nach zwölf Minuten setzten sich die Wolfschlugener durch Jonas Friedrichs Treffer zum 7:2 auf fünf Tore ab. Bis zur Pause hielt der TSV den Vorsprung. Doch wer zur Halbzeit dachte, die Partie sei durch, sah sich getäuscht. Die Gastgeber kämpften sich auch wegen schwächelnden Wolfschlugenern auf zwei Tore heran und so stand es in der 38.