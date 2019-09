Gröbenzell Spätestens jetzt sind Handballerinnen vom TSV Wolfschlugen in der 3. Liga angekommen. Mit 26:21 (12:11) gewann der TSV beim HCD Gröbenzell und hat nun nach zwei Spieltagen drei Punkte auf dem Konto. „Wir sind vom Gefühl her nicht als Favorit ins Spiel gegangen“, sagte Wolfschlugens Teammanager Simon Vogel, der zu Beginn der Partie erst einmal „das klassische Abtasten“ beider Teams sah. Vor allem im Angriff haperte es beim TSV in Hälfte eins. „Wir hatten noch zu viele einfache Fehler im Spiel, die wir dann aber abgestellt haben“, erklärte Vogel.

War die Partie zur Halbzeit noch ausgeglichen, legten die Wolfschlugenerinnen nach dem