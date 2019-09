EsslingenIn der neuen Saison der Handball-Bezirksliga wollen Aufsteiger TSV Wolfschlugen II und der TV Altbach nichts mit dem Abstieg zu tun haben. In der Bezirksklasse hat der TV Plochingen II einen Wechsel auf der Trainerposition hinter sich. In der Kreisliga A gilt der TSV Neuhausen II indes als Favorit für den Wiederaufstieg in die Bezirksklasse.

Bezirksliga

„Nach dem Aufstieg kann das Ziel nur Klassenverbleib heißen“, kündigt Wolfschlugens Abteilungsleiter Wolfgang Stoll an. Die Wolfschlugener setzen dabei auf Kontinuität. Das Trainerteam Michael Güntzel und Marcel Lutz bleibt zusammen und soll das Erfolgsrezept in der spielstarken