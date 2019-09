EsslingenDer TSV Wolfschlugen II hat den Auftakt in die Handball-Bezirksliga verpatzt. Beim TSV Urach setzte es eine deutliche Niederlage. Auch für Aufsteiger HSG Ostfildern II lief es in der Bezirksklasse nicht nach Plan.

Bezirksliga

TSV Urach – TSV Wolfschlugen II 26:20

Nach einem Jahr Abstinenz in der Liga hat der TSV Wolfschlugen zum Auftakt eine bittere Pleite eingesteckt. Dabei gehörte den Wolfschlugenern die Anfangsviertelstunde, in der sie zweimal in Führung lagen. Bis zur Pause waren beide Mannschaften auf Augenhöhe, der TSV Urach führte mit 10:9. In der zweiten Hälfte machten die Gastgeber