EsslingenDer TSV Wolfschlugen II hat in der Handball-Bezirksliga ein Unentschieden in Ebersbach erreicht. In der Bezirksklasse hat der TV Plochingen II gegen Unterensingen II gewonnen. In Reichenbach stand die Abwehr beim TVR III in der Kreisliga A wieder viel zu locker.

Bezirksliga

HSG Ebersbach/Bünzwangen – TSV Wolfschlugen II 26:26

Der TSV Wolfschlugen hat ein Unentschieden in Ebersbach geholt. „Wir können mit dem Punkt sehr gut leben“, sagt TSV-Spieler Yannik Elsässer. Die Wolf-schlugener kämpften sich nach einem Vier-Tore-Rückstand stark zurück ins Spiel und hielten in der zweiten Hälfte vor allem