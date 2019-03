HeiningenIm Spitzenspiel der Handball-Württembergliga setzte sich der TSV Wolfschlugen mit 27:25 (15:12) beim TSV Heiningen durch. Mit dem Sieg erkämpften die Wolfschlugener den zweiten Platz in der Tabelle von den Heiningern, der zu den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga berechtigt. „Das Spiel war hart umkämpft und wir haben am Ende völlig verdient gewonnen“, sagte Wolfschlugens Abteilungsleiter Wolfgang Stoll erleichtert.

Nach einem ausgeglichenen Beginn agierten die beiden Mannschaften bis zum 5:5 (10.) auf Augenhöhe. Dann fanden die Wolfschlugener richtig ins Spiel und zogen auf 8:5 (15.) davon. „Wobei