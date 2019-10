Die Wolfschlugenerinnen tanzten und wurden von ihren Fans bejubelt, die Nellingerinnen waren enttäuscht, bekamen aber auch viel Applaus von den Rängen. Nach 15:10-Führung zur Pause verloren die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen gegen den weiterhin ungeschlagenen TSV Wolfschlugen noch mit 25:28. Es war ein emotionales, zeitweise hochklassiges und spannendes Derby.

"Kampf, einfach nur Kampf", sagte Wolfschlugens Mara Seitzer wenige Sekunden nach dem Spielende völlig ausgepumpt, aber glücklich. Nellingens Trainerin Veronika Goldammer stand ein paar Meter abseits und musste sich erst einmal sammeln. Wie vor einer Woche in Allensbach hatte das Team lange gut, ja sehr gut gespielt, aber verloren. "Ich glaube, dass wir nicht die schlechtere Mannschaft waren", sagte Goldammer sichtlich enttäuscht, "ich kann den Mädels keinen Vorwurf machen." Wie Nellingens Beste Leonie Dreizler sah auch die Trainerin in den vielen Zweiminutenstrafen nach dem Wechsel einen Grund für die Niederlage. "Schade, dass wir verloren haben. In der ersten Hälfte haben wir so gut gespielt", sagte Dreizler.

Sehenswerte Angriffe, vor allem aber eine starke Abwehr ließen die Nellingerinnen in Führung gehen. Nach dem Treffer zum 16:10 kurz nach dem Wechsel schrumpfte der Vorsprung jedoch auf 18:17, zehn Minuten vor dem Spielende zogen die Wolfschlugenerinnen durch zwei Treffer von Seitzer auf 21:20 vorbei. In der spannenden Schlussphase verteidigten sie die Führung.

Auch Wolfschlugens Trainer Rouven Korreik war von der spannenden Begegnung gezeichnet. "Über 60 Minuten waren wir nicht das bessere Team, aber in der entscheidenden Phase waren wir besser", erklärte er. Und fügte hinzu: "Nellingen hat tolle Spielerinnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Mannschaft richtig punkten wird." Diese Worte konnten die Nellingerinnen an diesem Abend aber höchstens ein bisschen trösten.