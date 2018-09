OstfildernLange Zeit hielt die HSG Ostfildern im Spiel gegen die SG Lauterstein in der Handball-Württembergliga mit, doch am Ende unterlag die HSG mit 22:29 (15:15). Es war laut HSG-Betreuer Matthias Dunz „ein Spiel, das man verlieren kann“ – aber eben nicht muss. Das beweist auch der Halbzeitstand. Mit einem Remis ging es in die Pause. „Wir haben in der ersten Hälfte gut mitgespielt“, stellt Dunz fest, auch nach der Pause gab sich die HSG keine Blöße. Beim Stand von 20:20 in der 42. Minute war die Partie noch völlig offen, ehe Lauterstein binnen zehn Minuten auf 27:20 davonzog.

Spätestens dann war allen klar, dass es für Ostfildern nichts