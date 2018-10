EsslingenMit einem 30:28 (15:16) über den HV Rot-Weiß Laupheim sicherte sich die SG Hegensberg/Liebersbronn zwei wichtige Punkte in der Handball-Württembergliga der Männer. „Es war ein nötiger Sieg, um wieder in die Spur zu kommen“, sagte ein zufriedener SG-Coach Jochen Masching. „Zu Beginn waren wir zu ungeduldig, doch nach dem frühen Rückstand(10. Minute 2:7) haben wir uns mit hoher Bereitschaft zurückgekämpft.“ Ab dann war es ein „enges Ding“, in dem sich die SG erst am Ende entscheidend absetzte. „Vorne haben wir es geduldiger und spielerisch gelöst – und hinten offensiv verteidigt“, sagte