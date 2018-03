Wernau (red) - Die Württembergliga-Handballer des HC Wernau haben ihr Heimspiel gegen den TSV Bad Saulgau mit 26:22 (12:13) gewonnen und sind nach Punkten mit Spitzenreiter MTG Wangen gleichgezogen. Die Wangener, die beim TV Plochingen mit 26:30 unterlagen, behalten nur dank des gewonnenen direkten Duells die Tabellenführung.Doch auf den Platz an der Sonne ist der Aufsteiger Wernau offensichtlich gar nicht so scharf. „Wir sind alle überrascht und erfreut, dass es so gut läuft. Aber wir haben eigentlich keinerlei Ambitionen aufzusteigen“, tritt Trainer Frank Ziehfreund auf die Euphoriebremse.

Gegen Bad Saulgau kamen die Wernauer