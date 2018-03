Wernau (red) -Handball-Landesligist und Tabellenvorletzter HC Wernau hat mit 13:22 (5:9) gegen den TSV Bad Saulgau verloren. Gegen die starke Abwehr des zweitplatzierten TSV fanden die Wernauer vor allem in der zweiten Hälfte kaum einen Weg. Dass der HCW sich in den ersten Minuten nicht hatte abschütteln lassen und auch beim 11:14 in der 44. Minute noch in Schlagdistanz lag, brachte die routinierten Saulgauer nicht aus dem Konzept. Stattdessen setzte sich das Team kontinuierlich ab. „Positiv ist trotzdem, dass wir nur 22 Gegentreffer zugelassen haben. Wenn wir in der Abwehr weiter so gut stehen, werden es die anderen Teams schwer haben“,