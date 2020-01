PlochingenJungs, geht heim, reflektiert euch. Sucht nicht den Fehlern bei anderen. Jeder weiß, dass viel gefehlt hat, bei jedem. Mental, was die Einsatzbereitschaft angeht – es hat uns tatsächlich an allem gefehlt. Im nächsten Training muss jeder wissen, was die Stunde geschlagen hat.“ Diese Ansage machte Dominik Werbitzky den Handballern des TV Plochingen nach dem desolaten Auftritt des Drittligisten beim diesjährigen EZ-Pokal. Beide Gruppenspiele hatte das zuvor als Turnierfavorit gehandelte Team schlimm verloren. Klare Ansagen wie diese macht Werbitzky zur Zeit oft.

„Meine herausfordernde Aufgabe als Kapitän ist es, das Team zusammenzuhalten,