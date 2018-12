Ottenheim (red) - „Wir können uns nicht beschweren“, sagte Trainer Veit Wagner zum 25:25 (14:14) der Handballerinnen der HSG Deizisau/Denkendorf in der Baden-Württemberg Oberliga bei der TuS Ottenheim. Mit einer konsequenteren Chancenverwertung hätte es womöglich für die HSG zum Sieg gereicht. So steht Deizisau/Denkendorf mit 15 Punkten auf dem vierten Tabellenrang. Überraschend erklärte Wager, dass er sein Amt am Saisonende niederlegen wird.

Wager und der Verein haben offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen über die künftige sportliche Konzeption. „Nach den Planungsgesprächen habe ich entschieden, kein weiteres Jahr Trainer