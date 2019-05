DinslakenEgal, wie es ausgeht – die Aufstiegsspiele zur 3. Liga werden den Handballern des TV Plochingen und ihren Anhängern in Erinnerung bleiben. Aber natürlich wollen sie den Sprung aus der Baden-Württemberg Oberliga in die dritthöchste deutsche Spielklasse schaffen – und nach dem 28:28 (12:14) im Hinspiel beim Nordrhein-Meister MTV Rheinwacht Dinslaken stehen die Chancen dafür gut. „Das Spielergebnis lässt alle Optionen offen“, sagt TVP-Trainer Daniel Brack, der in Dinslaken das erwartete Spiel auf Augenhöhe erlebte. Mit dem Heimpublikum im Rücken dürften die Plochinger im Rückspiel am Samstag (20 Uhr) jedoch im Vorteil sein. Aber auch Dinslakens