ReichenbachDie beiden Handballtrainer waren sich einig. „Der Sieg des TV Reichenbach war nie in Gefahr“, sagte Veronika Goldammer vom TV Nellingen II nach dem 23:26 (8:13) in der Württembergliga der Frauen, und TVR-Coach Uwe Pätzold resümierte: „Das knappe Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider.“ Tatsächlich hatten die Reichenbacherinnen bis zur 41. Minute auf 19:11 vorgelegt, und die Partie war zu diesem Zeitpunkt beinahe gelaufen. „Danach habe ich Spielerinnen, die sonst nicht so oft zum Zug kommen, Einsatzmöglichkeiten gegeben“, erklärte Pätzold – was der Nellinger Bundesliga-Reserve wiederum etwas Ergebniskosmetik ermöglichte. „Unsere