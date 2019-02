EsslingenJetzt beginnt die heiße Phase der Saison“ , sagt Athletiktrainer Alec Farrell vom Landesliga-Spitzenteam TV Reichenbach und niemand in der Handball-Region wird ihm widersprechen. Die Teams aus der Region arbeiten an einer guten Ausgangsposition für den Endspurt im Kampf um den Aufstieg oder gegen den Abstieg. Was den kommenden Gegner betrifft, ist an diesem Wochenende auffällig häufig von „harten Brocken“ die Rede.

Männer – 3. Liga

Der Druck auf den abstiegsbedrohten TSV Neuhausen ist groß – nur nicht im Spiel am Samstag (20 Uhr) beim Tabellen-Fünften TSB Heilbronn-Horkheim. Zumindest sieht das Neuhausens Außenspieler Daniel Roos so.