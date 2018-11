EsslingenHandball-Derbys in der ganzen Region: In der Baden-Württembergoberliga empfängt der TV Plochingen den TSV Zizishausen. Eine Liga drunter kommt es zwischen Wolfschlugen und Unterensingen zum Prestigeduell und auch in der Landesliga findet zwischen dem Team Esslingen und dem TSV Köngen ein Nachbarschaftsduell statt.

Männer – 3. Liga

Eine sehr „ausgeglichene und umkämpfte Partie“ erwartet Daniel Roos, Außenspieler vom TSV Neuhausen, am Samstag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den HC Oppenweiler/Backnang. Lediglich ein Punkt trennt die Mannschaften in der Tabelle und für beide geht es um zwei wichtige Punkte, um sich nach dem elften Spieltag