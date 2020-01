EsslingenNach dem Coup gegen Konstanz brennen die Handballer des TSV Neuhausen auf das Top-Duell der Baden-Württemberg Oberliga bei der SG Pforzheim/Eutingen. Ferdinand Michalik bei den MadDogs ist dabei nicht der einzige prominenten Rückkehrer auf das Spielfeld. Der ebenfalls personell gebeutelte Landesligist TSV Köngen setzt kurzfristig auf die Dienste von Manuel Lang und Christian Sieger.

Männer – 3. Liga

Nach dem miserablen Start ins Jahr gastiert Drittligist TV Plochingen am Samstag (20 Uhr) beim Sechsten Rhein-Neckar Löwen II und möchte dort laut Trainer Michael Schwöbel wieder „mutig und mit Leidenschaft“ auftreten, um so am Ende etwas