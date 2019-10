NürtingenEs war dann doch ein über 60 Minuten ungefährdeter 31:16 (14:9)-Auswärtssieg der Württembergliga-Handballerinnen vom TV Reichenbach gegen den TSV Zizishausen.

Von Anfang an gaben die Reichenbacherinnen den Ton an und gingen nach gut zehn Minuten mit 7:4 in Führung. In der Folge kam aber auch der TSV ins Spiel und machte das Ganze zu einer ausgeglichenen Angelegenheit. „Wir haben in der Phase im Angriff kein Tempo entwickelt und hinten standen wir zu defensiv“, bemängelte TVR-Akteurin Maike Kienzlen. „Hinzu kam der ein oder andere technische Fehler obendrein.“ Die Führung wechselte allerdings nicht und so nahm der TVR das Heft wieder in