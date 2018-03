OstfildernNach zwei Wochen ohne Einsatz in der Liga hat die HSG Ostfildern in der Handball-Landesliga einen 34:26-Heimsieg (17:13) gegen den TSV Grabenstetten gefeiert. „Einen schleppenden Start“, erwischte Ostfildern laut ihrem Trainer Michael Schwöbel. Nach der zweiwöchigen Pause fehlte der Mannschaft der Wettkampfrhythmus, was sich unter anderem an der fehlenden Aggressivität in der Defensive zeigte. Ostfildern ist nun Tabellendritter und hat zwei Punkte Rückstand auf den Zweitplatzierten SG Ober-/Unterhausen, der gegen den Vierten VfL Pfullingen II verlor.

Die vorgenommene Umstellung der HSG auf eine 5-1-Deckung zeigte allerdings ihre