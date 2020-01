DeizisauEs war sicherlich keine spielentscheidende Szene, dafür aber eine, die das Württembergliga-Derby der Frauen zwischen der HSG Deizisau/Denkendorf und dem TV Reichenbach ganz gut beschreibt: Durch das passive Vorwarnzeichen der Schiedsrichter hatte der TVR bei eigenem Freiwurf nur noch einen Pass übrig. Der Ball kam zu Susanne Teichmann, die hochstieg und warf. Dabei wurde der Wurf noch unhaltbar für HSG-Keeperin Frauke Möhl abgefälscht und kullerte zum 26:18 für Reichenbach in der 49. Minute ins Tor – Endstand in der Hermann-Ertinger-Sporthalle in Deizisau: 32:25 (16:14) für den TVR.

In dieser Szene hatten die Reichenbacherinnen das Glück,