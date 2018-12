Mühlheim/DonauDen Württembergliga-Handballerinnen des TV Reichenbach fehlte es an diesem Tage vor allem an einem: Kontanz. Das Team verlor bei der HSG Friedingen/Mühlheim mit 30:34 (15:19). „Das war in vielen Fällen reine Kopfsache“, sagte Spielerin Maike Kienzlen.

Die Reichenbacherinnen war laut Kienzlen eigentlich hochmotiviert. Für den Tabellenführer galt es, bei der drittplatzierten HSG der Favoritenrolle gerecht zu werden. Doch das funktionierte nicht. Zwischenzeitlich lag der TVR sogar mit acht Tore zurück. „Wir waren in der Abwehr unkonzentriert und haben viele technische Fehler gemacht“, sagte Kienzlen. Dass der Angriff „ganz okay“