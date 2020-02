ReichenbachBei den Württembergliga-Handballerinnen des TV Reichenbach läuft weiter alles rund: Mit 38:22 (16:12) besiegte der Tabellenführer den TSV Zizishausen deutlich und behauptete damit den Platz an der Sonne. Überbewerten will TVR-Kreisläuferin Maike Kienzlen die Situation aber dennoch nicht: „Bis zur fünftplatzierten TG Biberach ist noch alles offen. Uns trennen nur wenige Punkte von den anderen Mannschaften.“ Zudem träfen in der Rückrunde noch fast alle Teams des oberen Drittels aufeinander.

Auch an dem deutlichen Sieg im Lokalderby gegen das Tabellenschlusslicht aus Zizishausen lief laut Kienzlen nicht alles rund. Vor allem in der ersten