Aalen„Das war schon fast entspannt in der zweiten Hälfte“, freute sich Maike Kienzlen vom Frauen-Württembergligisten TV Reichenbach nach dem souveränen 33:19 (16:10)-Erfolg bei der SG Hofen/Hüttlingen. Die Reichenbacherinnen rutschen mit nun 22:6 Punkten in der Tabelle auf den zweiten Rang. Aber auch wenn Spitzenreiter TV Weilstetten (24:4) noch beim TVR auswärts bestehen muss, will Kienzlen die Situation noch nicht zu hoch einschätzen: „Klar, das sieht jetzt ganz gut aus, aber wir müssen noch fast gegen alle Teams aus dem oberen Drittel spielen.“

Gegen Hofen/Hüttlingen setzten sich die TVR-Frauen in Abschnitt eins dank einer soliden Leistung