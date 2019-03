Neu UlmAuf das Harzverbot wollte Maike Kienzlen die 18:19 (7:7)-Niederlage der Württembergliga-Handballerinnen des TV Reichenbach bei der SG Burlafingen/PSV Ulm nicht schieben. „Wir hatten genügend Chancen“, sagte die Kreisläuferin, „aber auch viel Pech, die Bälle sind reihenweise vom Innenpfosten wieder rausgesprungen.“ In der Tabelle rutschen die TVR-Frauen hinter den TV Nellingen II – dessen Spiel auf den kommenden Mittwoch verlegt wurde – auf den zweiten Platz, in Lauerstellung sind die TG Biberach als Dritter und vor allem die HSG Fridingen/Mühlheim, die am wenigsten Spiel absolviert hat. „In der Tabelle ist alles offen, das Thema Aufstieg ist