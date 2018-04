Leinfelden-EchterdingenDie Württembergliga-Handballerinnen des TV Reichenbach kamen bei der HSG Leinfelden-Echterdingen zu einem 31:30 (12:18)-Erfolg. „Da wir zur Pause noch sechs Tore zurücklagen, war das schon überraschend“, meinte Reichenbachs Kreisläuferin Maike Kienzlen. Auch in Sachen Relegation bleibt es damit spannend: Leinfelden belegt bei noch zwei ausstehenden Spielen Platz zwei (33:11 Punkte), Reichenbach ist Dritter (31:13 Punkte). „Der Zweite geht wohl in die Relegation“, so Kienzlen.

