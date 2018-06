WeingartenDie Württembergliga-Handballerinnen des TV Reichenbach fuhren zum Saisonabschluss einen standesgemäßen 29:20 (15:8)-Sieg beim als Absteiger feststehenden TV Weingarten ein. „Das Spiel war schwierig, aber die Steine haben wir uns selbst in den Weg gelegt“, sagte Reichenbachs Kreisläuferin Maike Kienzlen.

Vor allem in Durchgang eins waren die TVR-Frauen in der Abwehr zu nachlässig und ließen vorne zu viele Chancen liegen. „Das hätte man durchaus besser machen können“, erklärte Kienzlen, „aber eigentlich ging es ja um nichts mehr.“ Ab dem 9:7 (20.) fand Reichenbach in die Spur und setzte sich bis zur Pause auf sieben Tore ab. Danach