ReichenbachDie Frauen des TV Reichenbach bleiben in der Handball-Württembergliga weiter souverän: Mit einer 22:39 (10:24)-Klatsche schickte das Team von Trainer Uwe Pätzold den SC Lehr wieder nach Hause und steht weiter an der Spitze der Tabelle. „Damit sind wir natürlich sehr zufrieden und wollen das auch so halten“, bekannte TVR-Kreisläuferin Maike Kienzlen. Gegen den mit nur sieben Feldspielerinnen SC Lehr hielten sich die TVR-Frauen von Anfang an schadlos und hatten sich – auch dank vieler erfolgreich abgeschlossener Tempogegenstöße – bis zur Pause schon ein komfortables 14-Tore-Polster erspielt. „Das haben wir dann nicht weiter erhöht, aber das