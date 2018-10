ReichenbachDie Handball-Frauen des TV Reichenbach ließen im Württembergliga-Derby gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn nicht viel anbrennen und siegten mit 30:17 (20:9). „Wir waren von Anfang an überlegen“, sagte TVR-Kreisläuferin Maike Kienzlen. Die Gastgeberinnen starteten mit einem Sturmlauf und zogen über 7:4 (12.) auf 15:5 (22.) bis zum 20:9 zur Pause davon. „Da war die Sache eigentlich schon gelaufen“, sagte Kienzlen. In Abschnitt zwei ließen es die Reichenbacherinnen etwas langsamer angehen, der Sieg war aber nicht in Gefahr.

Einziger Wermutstropfen für den TVR war die Verletzung von Lisa Breymayer. Die vierfache Torschützin knickte in der