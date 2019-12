Plochingen - „Die Pause kommt genau rechtzeitig“, sagte TVP-Trainer Michael Schwöbel nach der 22:30 (10:18)-Niederlage der Drittligahandballer des TV Plochingen gegen den TSB Heilbronn-Horkheim. Nicht nur der Coach wirkte erschöpft nach dem Spiel, in dem er wirklich alles versucht hatte, jede taktische Variante, um doch noch einen Sieg zu holen. Er tobte, bettelte, brüllte - und verzweifelte. Die letzten zehn Spielminuten ließ Schwöbel den TVP mit dem siebten Feldspieler spielen. „Das war die letzte Variante, die ich noch nicht ausprobiert hatte. Die hat noch am besten funktioniert“, sagte er schulterzuckend. „Im 6:6 haben wir uns aufgerieben.“

Von Karla Schairer

Der TVP lief bis auf das 1:0, das der die Torschützenliste in der Liga anführende Christos Erifopoulos erzielt hatte, immer einem Rückstand hinterher. Dabei hatte es eigentlich im Vorfeld nach Schwöbels Befinden gut ausgesehen: „Wir waren zum ersten Mal in dieser Saison im Training vollzählig, haben gut trainiert.“ Nur: Die Plochinger brachten nicht auf die Platte, was sie geübt hatten. Stattdessen bekamen sie „nichts verteidigt und vorne war alles nur Halbgas“, bemängelte Schwöbel.

Horkheims Abwehr und Torhüter Yannick Hölzl waren zu massiv und konzentrierter. Dazu machten der Ex-Plochinger Felix Zeiler und Oliver Heß ein bockstarkes Spiel „Die haben wir nie in den Zugzwang bekommen“, sagte Schwöbel. Und weil es einfach nicht besser lief, egal wie Schwöbel umstellte und dirigierte, „fehlten dann irgendwann auch die richtige Körpersprache und vor allem der Glaube“.

Schwöbel glaubt, dass der TVP zu Beginn der Saison durchaus noch das Spiel hätte rumreißen können. „Aber jetzt müssen die Jungs erstmal runterkommen. Der Kopf ist müde, die Beine sind müde.“ Die ganze Vorrunde hatte Schwöbel aufgrund von Verletzungen und Krankheiten nur acht bis neun Feldspieler zur Verfügung. Das schlauchte. Zudem war die Zeit mit 17 Spielen bis zur Weihnachtspause arg lang. „Ich glaube, dass wir die Liga halten können“, sagt Schwöbel. „Aber dafür müssen wir etwas tun.“ Am 18. Januar hat der TVP gegen HBW Balingen-Weilstetten II die nächste Chance, das zu beweisen.