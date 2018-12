Anzeige

Die Handballer des TV Plochingen sind gegen das Schlusslicht der Baden-Württemberg Oberliga SV Remshalden nicht über ein 28:28 (15:15) hinausgekommen. In Durchgang eins führte Plochingen bereits mit 10:4 (15.) und alles sah nach dem erwarteten Favoritensieg aus. Zwischen der 16. und 27. Minute erzielte das Team aber kein Tor mehr. Die Plochinger zeigten zu oft Nerven und Remshalden gab nie auf. Auch in Durchgang zwei hatte Plochingen zwischenzeitlich aussichtsreich mit 23:19 (40.) geführt. Doch eine Minute vor Spielende ging Remshalden mit 28:27 zum ersten Mal in Führung. „Das ist brutal ärgerlich und schwierig zusammenzufassen“, sagte Plochingens Trainer Daniel Brack.

Zu oft ließen die Plochinger freie Würfe liegen. „In schwierigen Phasen schaffen wir es leider auch nicht, über die Abwehr Impulse zu setzen“, bemängelte Brack.

Von Stefanie Gauch-Dörre