PlochingenHandball-Drittligist TV Plochingen hat Verstärkung für den Rückraum bekommen. Mit David Špiler wird ab sofort ein international bekannter Name das Trikot des Aufsteigers tragen. Špiler gewann mit RK Celje (Slowenien), RK Zagreb (Kroatien) und Brest (Weißrussland) mehrere nationale Meistertitel und Pokalsiege. Darüber hinaus absolvierte er 134 Länderspiele für sein Heimatland Slowenien, das er bei einer WM und zwei EMs vertrat.

In der Saison 2018/2019 trat Špiler für die Eulen Ludwigshafen in der Bundesliga an, bevor er zu Hapoel Ashdod nach Israel wechselte. Dort bat er aus familiären und beruflichen Gründen um seine