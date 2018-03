Stuttgart (red) - Weil der TV Plochingen II zu viele Torchancen vergab hat der Aufsteiger in die Handball-Landesliga das Spiel bei den Stuttgarter Kickers II mit 29:36 (14:20) verloren. „Unser Konzept ist aufgegangen, aber bei 20 Fehlwürfen ist es schwer zu gewinnen“, bilanzierte TVP-Spieler Sandro Squeo den ersten Auftritt in der neuen Spielklasse. „Jetzt wissen wir, was wir im Training noch üben müssen.“ Schon nach 15 Minuten lagen die Plochinger mit 4:10 zurück. Dieser Abstand blieb über die gesamten 60 Minuten mehr oder weniger gleich. In keiner Phase kamen die Plochinger auf Schlagdistanz heran. Auch die Umstellung der Abwehr nach