Anzeige

Ostfildern - Die Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen haben gegen TSV Bayer 04 Leverkusen mit 23:25 (13:14) verloren.

Von Beginn an war es ein enges Spiel, keines der Teams setzte sich ab. Die Führung gelang den Nellingerinnen zwar nur mit dem allerersten Tor des Spiels zum 1:0 durch Vivien Jäger, aber die Hornets ließen den Tabellenachten aus Leverkusen nie auf mehr als zwei Tore davonziehen. Zum Einsatz in der ersten Hälfte kam auch Rückkehrerin Tanja Padutsch auf Rechtsaußen, der in Durchgang eins gleich zwei sehenswerte Treffer gelangen. Mit einem knappen 13:14 ging es in die Pause. Ebenfalls zu ihrem ersten Heimspieleinsatz kam nach dem Wechsel Isabel Tissekker.

Eng ging es weiterhin zu, abwechselnd trafen der TSV und der TVN. In der 50. Minute gelang Louisa Wolf der Treffer zur 20:19-Führung, doch die hielt nur ein paar Sekunden. Fünf Minuten vor Schluss zogen die Gäste auf 24:21 davon. Beim 22:25 und noch eineinhalb Minuten Spielzeit nahm TVN-Trainer Pascal Morgant die Auszeit. Nach dem Treffer von Roxana-Alina Ioneac zum 23:25 nahm Leverkusen die Auszeit. Gerade mal noch 43 Sekunden blieben den Hornets, um zumindest noch zu einem verdienten Unentschieden zu kommen. Doch die Zeit war gegen die Nellingerinnen. Die Hornets stehen damit weiter auf dem elften Tabellenplatz mit 7:21 Punkten. (kas)