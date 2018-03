Esslingen (red) - Zwar gewann die A-Jugendlichen der HSG Ostfildern in der Handball-Württemberg Oberliga gegen die JSG Rottweil mit 40:20, doch trotz des hohen Sieges war nicht alles Gold, was glänzte. Das Derby in der gleichen Klasse endete mit einem 28:27-Erfolg der SG Untere Fils gegen die JSG Deizisau/Denkendorf. Die A-Jugend-Mädchen des TSV Wolfschlugen hätten gegen Habo Bottwar fast noch einen Sieben-Tore-Vorsprung verspielt.

Männliche JugendA-Jug. - Württ. Oberliga

Ostfildern - Rottweil 40:20

Die HSG tat sich schwer ihren Rhythmus zu finden. Trotz des hohen Sieges unterliefen den Hausherren noch zu viele Fehler. Bis zum