Ostfildern (red) - Die Handballerinnen des TV Nellingen II haben beim 28:32 (9:19) gegen die HSG Mannheim zwar die achte Niederlage in Folge in der Baden-Württemberg Oberliga kassiert, aber immerhin hat des Schlusslichts unter dem neuen Trainer Dieter Döffinger das Minimalziel einer einstelligen Tordifferenz erreicht. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung und für unsere Moral sehr wichtig“, sagte TVN-Spielerin Elena Walz.

Bis zur 12. Minute schafften die Nellingerinnen noch, die Partie offen zu gestalten (5:6), doch dann wurden die Mannheimerinnen stärker und zogen auf 12:7 (20.) davon. „Wir haben Fehler gemacht und