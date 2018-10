TrierDie Favoritenrolle zu haben, ist eine ungewohnte Situation für die Handballerinnen des TV Nellingen. Und so taten sie sich in der 2. Runde des DHB-Pokals beim Zweitliga-Vorletzten DJK/MJC Trier schwer. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte drehten sie das Spiel noch zu ihren Gunsten. Mit dem 28:26 (12:12) stehen sie nun im Achtelfinale, das am 3./4. November stattfindet.

„Wir haben den Gegner zwar nicht unterschätzt, aber wir haben uns auf dem selben Niveau befunden“, sagte TVN-Trainer Carsten Schmidmeister. Das solle nicht heißen, dass der TVN wie ein Zweitligist spielte. Die Triererinnen waren lediglich „besser, als es ihre