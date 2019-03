BietigheimEs gibt Niederlagen, auch deutliche, nach denen der Trainer so klingt: „Ich bin wirklich, aber wirklich zufrieden – absolut.“ So äußerte sich Ralf Rascher nach dem 27:37 (15:17) der Bundesliga-Handballerinen des TV Nellingen beim weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer SG BBM Bietigheim. Ein Sieg beim haushohen Favoriten war nicht zu erwarten, also lautete das Vorhaben: „In kurzen Phasen mithalten.“ Am Ende aber lautete das Resümee des TVN-Coaches: „Wir haben 45 Minuten lang mitgehalten.“

Das Ziel von Bietigheims Trainer Martin Albertsen hatte ganz anders gelautet. Einen Sieg gegen die abstiegsbedrohten Nellingerinnen durfte er als