AllensbachÜber 50 Minuten lang lagen die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen beim SV Allensbach in Führung. Trotzdem ging es ohne Punkte wieder nach Hause – weil zehn schwache Schlussminuten den Nellingerinnen den Sieg kostete. „Da wäre natürlich mehr drin gewesen“, sagte die verletzte TVN-Akteurin Denise Kunicke nach dem 27:29 (11:8). Denn, dass die Hornets „nun endgültig in der 3. Liga angekommen sind“ bewiesen sie in diesem Spiel, als sie mehrmals mit fünf Toren in Führung lagen. „Vor allem die Abwehr hat richtig gut im Verbund verteidigt“, sagte Kunicke.

Dass wiederum aber auch noch viel Luft nach oben ist, bewies der Auftritt in den