MetzingenWenn nur die zweite Hälfte der Drittligapartie bei der TuS Metzingen II gezählt hätte, würde das Sieger-Team TV Nellingen heißen. Aber weil das beim Handball nun mal anders läuft, verloren die Nellingerinnen mit 18:23 (6:13).

In der ersten Hälfte wirkte das Team mutlos. „Wir hatten enorme Schwierigkeiten, die kompakte Abwehr der Metzingerinnen in den Griff zu bekommen“, sagte TVN-Trainerin Veronika Goldammer. Zudem fehlte es den Spielerinnen an Lösungsansätzen. Diese Kombination führte zu dem entmutigenden Halbzeitstand von 6:13. „Das größte Problem war, dass uns die gegnerische Defensive in den Positionsangriff gezwungen hat“, erklärte