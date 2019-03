Ostfildern – Derby, Abstiegskampf, Wiedersehen mit dem Ex-Trainer. Emotionaler geht’s kaum. Und knapper auch nicht. Die Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen haben zuhause ein 35:35 (13:21)-Remis gegen die Neckarsulmer SU und ihren früheren Trainer Pascal Morgant geholt.

Von Karla Schairer

Mit Vollgas begann die Partie, die Nellingerinnen scheiterten einige Male an der starken NSU-Torhüterin Nicole Roth, es ging Schlag auf Schlag. Zeit zum Durchatmen gab es nicht, weder für die lautstark anfeuernden 580 Zuschauer noch für die Spielerinnen. Dieses Spiel war wichtig, für das Selbstbewusstsein, für den Verbleib in der Bundesliga.

Und so biss Nellingens Rückraumspielerin Roxana-Alina Ioneac auf die Zähne. Lange hatten die Hornets um ihren Einsatz bangen müssen, laborierte sie doch an einer Oberschenkelzerrung. Den linken Oberschenkel hatte sie bandagiert, spielte fast komplett durch.

Nach dem 4:4-Ausgleich durch Nellingens Tanja Padutsch (8. Minute) gelang es den Neckarsulmerinnen auf 7:4 davonzuziehen. TVN-Trainer Ralf Rascher nahm die erste Auszeit (11.). Doch der Drei-Tore-Rückstand blieb (7:10/16.), wuchs auf vier Tore an: Beim 11:7 nahm NSU-Trainer Morgant seine Auszeit. Für ihn war es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Fünf Jahre trainierte er die Hornets, schaffte mit ihnen den Aufstieg in die Bundesliga.

Nun wollte er Revanche für das Hinspiel. In der Neckarsulmer Ballei hatten die Nellingerinnen die NSU mit 25:22 geschlagen. Und es sah auch so aus, als ob Morgant auf einem guten Weg war: Nach 20 Minuten lag die NSU mit 13:7 vorne. Doch ein Doppelpack von Nellingens Kreisläuferin Stefanie Schoeneberg brachte die Hornets auf 11:14 (23.) heran. Roths Paraden im Neckarsulmer Tor sowie Fehlwürfe der Nellingerinnen ließen die Gäste bis zur Pause auf 21:13 davonziehen.

Nach Wiederanpfiff stürmten die Nellingerinnen aufs Neckarsulmer Tor: Ruckzuck hatten sie innerhalb von vier Minuten auf 18:21 verkürzt. Morgant war sauer und zückte die Auszeit-Karte. Doch dann hagelte es innerhalb von kurzer Zeit zweimal Zeitstrafen für die Hornets: Padutsch und Vivien Jäger mussten vom Feld, die Nellingerinnen spielten eineinhalb Minuten nur zu fünft. Nach einem Siebenmeter für die Neckarsulmerinnen, den Ana Pavkovic zum 23:18 verwandelte, kochten die Emotionen kochten über, vor allem bei den Zuschauern.

Die Hornets kamen durch Padutsch sehenswertem Tempogegenstoßtreffer zum 21:23 (41.). Sollten die Nellingerinnen das Spiel noch drehen? Erstmal nicht: Neckarsulm zog wieder auf vier Tore davon (26:22/45.), doch Lena Degenhardt und Ioneac per Siebenmeter verkürzten wieder auf zwei Tore Rückstand. Szimonetta Gera traf zehn Minuten vor Schluss zum 27:28-Anschlusstreffer, die Nellingerinnen blieben dran. 31:32 und noch vier Minuten.

Und die hatten es in sich: Als Elisa Stuttfeld zum ersehnten Ausgleich traf, war es eine Erlösung für die Zuschauer. Eine kurzzeitige Erlösung, denn nur Sekunden später lagen die Neckarsulmerinnen mit 34:33 wieder in Front. Gera glich eineinhalb Minuten vor Schluss wieder aus (34:34), der wütende Morgant kassierte eine Zeitstrafe wegen Flaschewergwerfens, Neckarsulm war in Unterzahl, doch Svenja Kaufmann traf zum 35:34. 38 Sekunden vor Schluss nahm Rascher die dritte Auszeit, Nellingen hatte den letzten Angriff – und Gera traf zum 35:35-Ausgleich. Ein Ausgleich, der sich für die Nellingerinnen fast ein bisschen wie ein Sieg anfühlte.