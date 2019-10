FeldkirchPflichtaufgabe gelöst und wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden – nicht mehr, aber auch nicht weniger. So lautet das Fazit der Landesliga-Handballer des TV Reichenbach nach der weiten Auswärtsfahrt zu BW Feldkirch. 26:19 (13:9) für den TVR hieß es am Ende. „Es war ein ungefährdeter Sieg, ohne groß zu glänzen“, bilanzierte Reichenbachs Athletiktrainer Alec Farrell. Als Matchwinner fungierte einmal mehr Alexander Stammhammer mit acht Treffern. „Er ist in den vergangenen Wochen in einer überragenden Form“, lobte Farrell. Auch Yannik Heetel überzeugte mit sieben Toren.

Ohne den verhinderten Kapitän Timo Häußermann tat sich Reichenbach