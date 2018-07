Reichenbach (red) - Die Handballerinnen des TV Reichenbach haben in der Württembergliga zuhause gegen die SG Hofen/Hüttlingen mit 31:27 (14:11) gewonnen und damit den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel gefeiert.

Die Reichenbacherinnen erspielten sich schnell einen Drei-Tore-Vorsprung, blieben trotz einer kurzen Schwächephase zu Beginn der zweiten Hälfte in Führung und gaben sie bis zum Schluss nicht mehr her. „Wir hatten das Spiel gut im Griff“, sagte TVR-Spielerin Maike Kienzlen. „Wir konnten einige Konter spielen und unsere Deckung stand sehr gut.“ In der 40. Minute sah zudem SG-Spielerin Sabrina Bosch die Rote Karte, was