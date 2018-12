ReichenbachDie Handballer des TV Reichenbach ließen beim 37:27 (16:7)-Heimerfolg über den SV Vöhringen nichts anbrennen und sicherten sich weitere zwei Punkte im Aufstiegskampf der Landesliga. Schon zu Beginn sorgte der TVR für klare Verhältnisse. „Im Gegensatz zu uns hat Vöhringen überhaupt nicht ins Spiel gefunden“, erklärte TVR-Athletiktrainer Alec Farrell. 6:1 stand es nach acht Minuten. Auch in der Folge ließ Reichenbach durch viel Bewegung im Rückraum nicht locker und so war das Spiel zur Halbzeit „bereits entschieden“. Nach dem Seitenwechsel ließ es der TVR in der Abwehr eher ruhig angehen. Im Angriff kamen allerdings alle Spieler des breiten