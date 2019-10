FürstenfeldbruckIm Lager der Drittliga-Handballer des TV Plochingen war die Stimmung gespalten. Auf der einen Seite stand die Enttäuschung über die 29:33 (13:15)-Niederlage bei TuS Fürstenfeldbruck – auf der anderen Seite die Erkenntnis, gegen wirklich jeden Gegner dieser Liga zumindest mithalten zu können. So auch jetzt gegen den Tabellenführer. „Natürlich ist man nie zufrieden, wenn man verliert“, sagte TVP-Trainer Michael Schwöbel, „doch es war ein supertolles Handballspiel.“ Das lag unter anderem an der Stimmung in der Halle. Unter den beinahe 900 Zuschauern befanden sich einige Plochinger – auch ein paar Fußballer des FV Plochingen hatten die Reise