Plochingen Das wird eine lange Nacht werden. Die Handballer des TV Plochingen haben das Relegationsrückspiel gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken mit 34:29 (16:11) gewonnen und feiern damit den Aufstieg in die 3. Liga. Und das auf den Tag genau vier Jahre nach dem Sprung in die Baden-Württemberg Oberliga. Nach der Schlusssirene brachen die Dämme: Es gab ausgelassene Tänze, Bierduschen, Aufstiegsshirts – und Abschiede von fünf Spielern und dem Trainerduo Daniel Brack/Joachim Rieck. Es wurde sehr emotional. „Gesamtzustand: Freude“, sagte Brack. „Es ist einfach nur geil“, jubelte das bärenstarke Plochinger Eigengewächs Christopher Weiß. „Jetzt will ich