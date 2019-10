PlochingenDas Internetportal Handball-World schreibt von einem „Transfercoup“. Auch in der Region werden einige aufgehorcht haben, als sie davon lasen oder hörten, dass Drittliga-Aufsteiger TV Plochingen in David Spiler einen 134-fachen slowenischen Nationalspieler mit Champions-League-Erfahrung verpflichtet hat. Und die Plochinger selbst mussten „ein bisschen schmunzeln, dass wir nun mit dem israelischen Verband verhandeln“, wie Dieter Hermann vom Managementteam erzählt. „Der einzige internationale Transfer, den wir bisher hatten, war der unseres ehemaligen Trainers Daniel Brack.“ Der war vorher in der Schweiz tätig. Der TVP, das macht dieser Transfer