PlochingenEin handballerischer Leckerbissen war in diesem Spiel nicht zu erwarten, und den gab es auch nicht. Dafür waren die Spieler des TV Plochingen mit dem Kopf schon zu sehr bei der Relegation mit der Möglichkeit zum Aufstieg in die 3. Liga. Und für den TuS Steißlingen ging es um den Klassenverbleib in der Baden-Württemberg Oberliga. Am Ende gewannen die schon vor dem letzten Spiel der Normalrunde als Zweiter feststehenden Plochinger souverän mit 36:27 (15:10) – und die Steißlinger saßen als Absteiger geknickt auf dem Hallenboden.

„Wir waren vorher schon bereit, jetzt sind wir es umso mehr“, sagte Plochingens Coach Daniel Brack zufrieden,