NürtingenVon der Mentalität her, war das ein Riesending“, lobte Handballtrainer Daniel Brack vom TV Plochingen nach dem 32:28 (16:14)-Erfolg in der Baden-Württemberg Oberliga beim TSV Zizishausen. Die Plochinger belegen damit in der Tabelle weiter den zweiten Platz hinter dem TSV Blaustein. „Auch wenn es vielleicht blöd klingt, aber wir denken nach wie vor von Spiel zu Spiel“, erklärte Brack im Hinblick auf mögliche Aufstiegsambitionen der Plochinger.

Das Derby gegen Zizishausen glich von beginn an einem „wilden Ritt. Es ging ständig hin und her, mal lag Zizishausen vorne, mal wir“, erklärte Brack. Beim Seitenwechsel hatten die Plochinger