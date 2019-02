BlombergFür eine starke erste Hälfte und Kampfgeist in letzten 15 Minuten haben sich die Handballerinnen des TV Nellingen im Bundesligaduell bei der HSG Blomberg-Lippe nicht belohnt. Die 25:30 (17:15)-Niederlage des nun Tabellenvorletzten lag vor allem an den ersten zehn Minuten in Durchgang zwei, die TVN-Trainer Ralf Rascher noch vollständig für sich analysieren muss.

„In der ersten Hälfte waren wir sehr diszipliniert in der Abwehr und haben uns klar an die Taktik gehalten“, lobte Rascher. „Die 17 Tore zeigen, dass wir sehr effektiv im Angriff waren, ich bin absolut zufriedne mit der kämpferischen Leistung.“ Zwar hatten die Gastgeberinnen